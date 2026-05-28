Hindistan Ulusal Karayolları İdaresi (NHAI), Veerangana Durgavati Kaplan Rezervi içerisinden geçen otoyolda yaban hayatını korumak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yenilikçi bir pilot projeyi hayata geçirdi. Ulusal Karayolu 45’in (NH45) 2 kilometrelik bölümü, sürücüleri içgüdüsel olarak yavaşlatmak için özel bir kırmızı termoplastik malzeme ile kaplandı.

AMACI HIZIN DÜŞÜRÜLMESİ

"Table top" olarak adlandırılan bu uygulama kapsamında, yol yüzeyine 5 milimetre kalınlığında sıcak termoplastik katman serildi. Bu yapı, sürücülerde sarsıcı bir etki yaratmadan hafif bir dokunsal geri bildirim ve ses değişimi oluşturarak hızın düşürülmesini hedefliyor. Tasarımın, Dubai’deki Sheikh Zayed Yolu ve ekolojik hassasiyeti olan bölgelerdeki uluslararası trafik sakinleştirme çalışmalarından esinlenerek geliştirildiği belirtildi.

BÜTÜNLEŞİK KORUMA KORİDORU

Proje sadece yol yüzeyiyle sınırlı kalmayıp, toplam 11,96 kilometrelik bir koruma koridorunu kapsıyor. Bu kapsamda şu önlemler alındı:

Vahşi yaşamın yoğun olduğu noktalara, doğal arazi yapısıyla uyumlu geçiş noktaları inşa edildi.

Hayvanların yola çıkmasını engellemek ve onları alt geçitlere yönlendirmek için yol boyunca tel örgüler çekildi.

Köprü ve geçiş noktalarına yerleştirilen kameralar ve güneş enerjili aydınlatma sistemleriyle yaban hayatı hareketliliği takip ediliyor.

Federal Karayolu İdaresi (ABD) verilerine göre, yaban hayatı çitlerinin uygun geçiş yapılarıyla birlikte kullanılması, büyük memeli çarpışmalarını %83 oranında azaltıyor. Araştırmalar, çit uzunluğunun 5 kilometreyi geçmesi durumunda başarı oranının arttığını gösterirken, tek başına geçiş yapılarının belirgin bir fayda sağlamadığını ortaya koyuyor.

BENZERİ ŞİLİ İÇİN DE PLANLANIYOR

Benzer bir yaklaşım Şili’de de planlanıyor. Şili Bayındırlık Bakanlığı, 2026 yılı başında yaptığı açıklamada, Chiloé Adası'ndaki 126 kilometrelik Route 5 projesinde yedi ayrı ekolojik koridorun yer alacağını duyurdu. 2028’de başlaması beklenen bu projenin yatırım bedeli 594 milyon dolar olarak açıklandı.

Hindistan'daki kırmızı yol uygulamasının başarısı; bölgedeki hız verileri, çarpışma istatistikleri ve alt geçit kullanım oranlarının takibiyle ölçülecek. Pilot bölgedeki sonuçların, gelecekteki otoyol projeleri için standart bir model oluşturup oluşturmayacağı değerlendirilecek.