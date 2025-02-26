İstanbul'un Başakşehir ilçesinde trafik tartışmasında cipin önünü kesen minibüs sürücüsü, cipe vurarak aracın kapısını açmaya çalıştı. Kapıları açamayan sürücü, cipin camına tükürdükten sonra aracına binerek uzaklaştı.
Alınan bilgiye göre Başakşehir Kayaşehir Bulvarı üzerinde cip sürücüsü ile minibüs sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Yolda aracını yan şekilde durdurarak cipin önünü kesen minibüs sürücüsü, cipe vurarak sürücü kapısını açmaya çalıştı.
Kadın sürücünün kullandığı cipin kapılarının kilitli olması üzerine cipin camına tüküren minibüs sürücüsü, daha sonra aracına binerek uzaklaştı.
Yaşananlar, cipin sürücüsü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.