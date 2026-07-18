Aydın'ın Efeler ilçesi İzmir Bulvarı'nda Yusuf K. yönetimindeki otomobil, trafikte diğer araçların arasından makas atarak ilerlediği sırada kontrolden çıktı. Otomobil, aynı yönde seyreden Hasan Abalı'nın kullandığı araca arkadan çarptı.
3 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle Yusuf K., Hasan Abalı ve eşi Derya Abalı yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Derya Abalı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Hasan Abalı'nın tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
GECE SAATLERİNDE RAHATSIZLANDI
Derya Abalı'nın gece saatlerinde rahatsızlanması üzerine eşi Hasan Abalı ile hastaneye gittiği öğrenildi. Çiftin tedavinin ardından evlerine dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Kazanın ardından gözaltına alınan Yusuf K., hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Yusuf K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.