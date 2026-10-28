Adana’da trafikte durdurduğu hafif ticari aracı gasbeden Mustafa Gökbudak (29), polis takibi sırasında kaza yaptıktan sonra yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Gökbudak, emniyetteki ifadesinde “Kendimde değildim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum” dedi.

Olay, 25 Ekim’de saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Gökbudak, yoldan geçen araçların önünü keserek durdurmaya çalıştı. Bazı sürücüler manevra yaparak uzaklaştı.

S.O. (42), Gökbudak’ın yola yatması üzerine 01 FFV 47 plakalı hafif ticari aracını durdurdu. Şüpheli, duran aracın kaputuna çıktı. S.O. araçtan inip müdahale etmek isteyince onu iten Gökbudak, direksiyon başına geçerek uzaklaştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAVŞAKTA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇARPTI

S.O.’nun ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri bölgede araştırma yaptı. Polisin takip ettiği şüphelinin kullandığı araç, bir süre sonra kavşakta bekleyen araçlara çarptı.

Araçtan inip koşarak kaçan Gökbudak, kaza yerine yakın bir sokakta polis tarafından yakalandı. Şüphelinin kaza sonrası kaçışı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökbudak’ın tutuklanmasına mahkeme karar verdi.