Türkiye'de son dönemde yapılan düzenlemelerle birlikte trafik kuralları oldukça sıkılaştırıldı. Kırmızı ışıkta geçmek, hatalı sollama yapmak, emniyet şeridini ihlal etmek veya alkollü araç kullanmak gibi kurallara verilen cezalar 200 bin liraya kadar ulaştı.

Sürücüler bu devasa para cezaları nedeniyle trafikte çok daha temkinli seyretmeye başlasa da, çoğunluğun bilmediği çok daha büyük bir tehlike var: Teknik aksamların yanlış kullanımı!

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR: O HAREKETİ YAPAN YANDI

Sürücülerin trafikte yol istemek, uyarmak ya da tepki göstermek için direksiyonun hemen yanındaki kolu kullanarak yaptığı "selektör" hamlesi yargıya taşındı.

Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, trafikteki milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. Karara göre; takip mesafesini hiçe sayıp önündeki araca peş peşe selektör yakarak baskı kurmak artık resmen bir suç sayılıyor.

TCK MADDE 123 DEVREDE: 3 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 123'üncü maddesi kapsamında değerlendirilen bu eylem, "Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma" suçu kapsamına alındı.

Öndeki sürücüye taciz boyutunda peş peşe selektör yapan kişilere 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesinin önü açıldı. Üstelik bu durum sadece para cezasıyla veya TCK yaptırımıyla sınırlı kalmayabilir.

Sürücülerin sıkça yaptığı peş peşe selektör hamlesi, öndeki sürücünün telaşlanmasına, panikle ani fren yapmasına veya direksiyon hakimiyetini kaybederek ağır kazalar yapmasına yol açabiliyor. Böyle bir senaryoda konu sadece huzur bozmaktan çıkıp, hem devasa maddi tazminatlara hem de vicdani ve hukuki ağır kayıplara dönüşebiliyor.

SELEKTÖR NASIL KULLANILMALI?

Uzmanlar ve hukukçular uyarıyor:

Tek sefer yeterli: Yol istemek veya uyarıda bulunmak amacıyla selektör sadece tek bir kez yapılmalıdır.

Baskı yapmayın: Önünüzdeki araç tepki vermediğinde yakın takibe geçip peş peşe selektör yakmak taciz sayılır.

Amacı dışına çıkmayın: Trafikte huzuru bozmadan ve diğer sürücüleri paniğe sevk etmeden araç kullanmak yasal bir zorunluluktur.