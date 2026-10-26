İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde trafikte tartıştığı kişiye saldıran 58 yaşındaki C.Ç., polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine el konuldu ve aracı trafikten menedildi.
Şirinevler Mahallesi'nde yaşanan saldırının görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Aracın plaka bilgilerinden kimliği belirlenen C.Ç. yakalandı.
EHLİYETİ 30 GÜN GERİ ALINDI
C.Ç.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun “trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek” hükmü kapsamında 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alınırken aracı da 60 gün süreyle trafikten menedildi.
Sürücü hakkında ayrıca “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan adli işlem başlatıldı.