Bakan Yerlikaya, X üzerinden yaptığı paylaşımda 2025 yılının ilk 4 ayında trafik ekiplerince; trafik ışık ihlali ile ilgili 369 bin 457 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "2024 yılında 137 vatandaşımız, yani her 3 günde 1 canımız “Kırmızı Işık İhlali” nedeniyle hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya ayrıca, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 1-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında 3 milyon 600 bin 17 aracın denetlendiğini açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti:

"Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 50 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 149 bin 311, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 818, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 993, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 677 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 474 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; Toplam: 498 bin 666 araca/sürücüye işlem yapıldı."