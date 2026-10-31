Hatay'ın Defne ilçesinde trafikte çıkan sopalı kavganın ardından iki sürücüye toplam 360 bin lira trafik idari para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetlerine de iki ay süreyle el konuldu.

Olay, 27 Ekim'de Subaşı Mahallesi çevreyolu kavşağında meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Abdo Emir Yakıcı ile ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, yere düşen Yakıcı'nın elinde sopa bulunan otomobil sürücüsü tarafından darbedildiği ve otomobildeki diğer kişilerin de kavgaya karıştığı anlar yer aldı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Çalışma sonucunda iki sürücüye 180'er bin lira ceza kesildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.