Türkiye'de TÜİK'in araç başına düşen ölümlü ve yaralanmalı kaza oranları ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sürücü başına ceza istatistikleri doğrultusunda trafiğe en saygılı şehirler sıralandı. Yapılan veri analizine göre zorlu yol şartlarına rağmen en düşük kaza oranına sahip olan Hakkari listenin ilk sırasında yer aldı.