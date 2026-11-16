Türkiye'de TÜİK'in araç başına düşen ölümlü ve yaralanmalı kaza oranları ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sürücü başına ceza istatistikleri doğrultusunda trafiğe en saygılı şehirler sıralandı. Yapılan veri analizine göre zorlu yol şartlarına rağmen en düşük kaza oranına sahip olan Hakkari listenin ilk sırasında yer aldı.
KURALLARA EN ÇOK UYAN İLLER HANGİLERİ?
Motorlu kara taşıtı sayısına oranla ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısının en düşük olduğu iller değerlendirmeye alındı. Bu verilere göre sürücülerin trafik kurallarına en fazla uyum sağladığı ilk dört şehir şu şekilde:
Hakkari: Zorlu coğrafya ve keskin virajlara rağmen araç başına kaza oranında Türkiye'nin en düşük ili oldu.
Tunceli: Trafik yoğunluğunun azlığı ve yüksek kural uyumuyla ikinci sırada yer aldı.
Bayburt: Araç başına düşen kaza ve ihlal istatistiklerinde en temiz karnelerden birine sahip olarak üçüncü sıraya yerleşti.
Ardahan: Sakin trafik akışı ve düşük kaza oranıyla ilk dörtte kendine yer buldu.
TRAFİK KARNESİ EN TEMİZ ŞEHİRLERİN ÖZELLİKLERİ
TÜİK istatistikleri, coğrafi zorlukların tek başına kaza oranlarını artırmadığını gösterdi. Hakkari, keskin virajlı ve engebeli yol yapısına rağmen sürücülerin dikkatli sürüşü sayesinde Türkiye'nin en düşük araç başı kaza oranına ulaştı. Tunceli, Bayburt ve Ardahan'da ise düşük araç yoğunluğu ile kurallara uyum birleşerek kaza sayılarının minimum seviyede kalmasını sağladı.
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KURAL İHLALİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU ŞEHİRLER HANGİLERİ?
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sürücü başına düşen trafik cezası istatistikleri ise madalyonun diğer yüzünü gösterdi. Kural ihlallerinin ve ceza oranlarının en yüksek olduğu iller sıralamasında sanayi ve nüfus yoğunluğu yüksek şehirler öne çıktı. Listenin ilk sırasında sürücü başına en fazla trafik cezası kesilen il olan Sakarya yer aldı.
SÜRÜCÜ BAŞINA EN FAZLA CEZA KESİLEN 5 İL
Emniyet verilerine göre sürücü başına düşen ceza oranında Türkiye genelinde ilk 5 sırayı alan şehirler şöyle:
Sakarya
Kocaeli
Gaziantep
İstanbul
Adana
Veriler, araç yoğunluğunun ve şehir içi hareketliliğin arttığı büyükşehirlerde kural ihlallerinin ve buna bağlı cezai işlemlerin belirgin şekilde yükseldiğini ortaya koydu.
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