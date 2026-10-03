Trafikte seyrederken karşıdan gelen aracın peş peşe selektör yaktığını görmek, hemen hemen her sürücünün ayağını gazdan çekmesine neden olur. Bu davranış çoğu zaman iyi niyetli görülse de aslında emniyet birimlerinin radarına takılıyor.

USULSÜZ IŞIK KULLANIMINA PARA CEZASI

Emniyet ve jandarma ekipleri, denetim noktalarının birkaç kilometre gerisinde konumlanarak gelen araçları ışıkla uyaran sürücüleri tek tek tespit edebiliyor. Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca; araç ışıklarının gereksiz, usulsüz veya diğer sürücülerin görüşünü olumsuz etkileyecek şekilde kullanılması yasak. Bu kuralı ihlal eden sürücülere kolluk kuvvetlerince idari para cezası uygulanıyor ve sürücü belgesine ceza puanı işleniyor.

MAHKEMELERDE EMSAL KARARLAR BİRBİRİNİ İZLİYOR

Sürücüleri en çok kafa karışıklığına sevk eden husus ise uygulanan cezaların hukuki boyutu. Emniyet teşkilatı kontrol noktalarını uyarmayı kural ihlali sayarken, cezaya itiraz ederek konuyu yargıya taşıyan vatandaşlar zaman zaman haklı bulunabiliyor.

Sulh Ceza Hakimliklerinin verdiği bazı iptal kararlarında; "Sürücülerin selektör uyarısıyla hızlarını düşürmesinin, aslında radar denetimlerinin temel hedefi olan kazaları önleme amacına dolaylı olarak hizmet ettiği" vurgulanıyor. Yine de kolluk kuvvetlerinin sahada ceza kesme yetkisi devam ediyor.

ISRARLA SELEKTÖRE HAPİS ŞOKU

Işık yakıp söndürmenin tek tehlikesi trafik cezasıyla sınırlı değil. Sürüş esnasında öndeki aracı yakın takibe alarak sürekli ve taciz boyutunda selektör yakmak son Yargıtay kararlarıyla boyut değiştirdi. Yargıtay, bu tür agresif sürüş davranışlarını Türk Ceza Kanunu kapsamında "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçu sayarak 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmanın önünü açtı.

Direksiyon başındaki vatandaşların hem kendi ceplerini korumak hem de adli süreçlerle karşılaşmamak adına trafikte ışık kullanımına azami dikkat göstermesi gerekiyor.