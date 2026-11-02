Trafikte sürücüler arasında yaşanan tartışmalar zaman zaman fiziksel müdahale ve tehdit boyutuna ulaşabiliyor. Bu tür davranışların önüne geçilmesi amacıyla saldırı amacıyla araçtan inen sürücülere ağır para cezaları uygulanıyor.

2027 yılı için hesaplanan yeniden değerleme oranının yüzde 27,89 olması halinde, bu ihlale uygulanan 180 bin liralık ceza 230 bin 202 liraya çıkabilecek.

YENİ CEZA 230 BİN 202 LİRA OLACAK

Ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) yüzde 2 artması varsayımına dayanan hesaplamaya göre, yeniden değerleme oranı yüzde 27,89 seviyesinde gerçekleşebilir.

Bu senaryoda saldırı amacıyla aracından inen sürücülere uygulanacak para cezasında 50 bin 202 liralık artış yaşanacak. Böylece söz konusu ihlalin cezası 2027 yılında 230 bin 202 liraya ulaşabilecek.

Hesaplanan ceza tutarı, ekim ayı enflasyon verilerine ve yüzde 27,89'luk yeniden değerleme oranı varsayımına dayanıyor. Kesin oran, ekim ayı Yİ-ÜFE verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. Ayrıca ilgili kalemde farklı bir düzenleme yapılması halinde uygulanacak tutar değişebilecek.