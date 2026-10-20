İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye çalışmaları sırasında sosyal medyada paylaşılan tartışma görüntülerini tespit etti. Plakalar üzerinden kimlikleri belirlenen iki sürücü, kullandıkları araçlarla birlikte yakalandı. ARAÇLAR 60 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun “Trafikte saldırı amacıyla araçtan inme” hükmü kapsamında toplam 360 bin lira idari para cezası verildi. Her iki sürücünün ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınırken araçları da 60 gün trafikten men edildi. Şüpheliler hakkında ayrıca “Trafik güvenliğini tehlikeye sokma”, “Tehdit”, “Hakaret” ve “Mala zarar verme” suçlarından adli işlem başlatıldı.

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