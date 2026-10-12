Olay, Çiğli ilçesinde meydana geldi. Trafikte bir otomobil sürücüsüyle tartışan motosiklet sürücüsü E.T., hem sürücüye hem de aracına saldırdı. Olay sırasında E.T.’nin cebinden kesici alet olduğu değerlendirilen bir cisim çıkardığı ve otomobili tekmelediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

180 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Görüntülerin ardından çalışma başlatan Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücüsü E.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Sürücüye 180 bin lira idari para cezası kesildi. E.T.’nin ehliyetine geçici olarak el konulurken motosikleti de trafikten men edildi.

Motosiklet sürücüsü E.T. hakkında olayla ilgili ayrıca adli işlem başlatıldığı bildirildi.