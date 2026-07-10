Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dün trafikte iki taraf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, araçlarından inen 4 kişi, 1 kişiye sopalarla saldırdı.
Kaçmaya çalışırken aldığı darbeler sonucu yere düşen kişinin şüpheliler tarafından darbedildiği anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay anına ait görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucunda olaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayda darbedilen kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.