Türkiye genelinde sahte plaka kullanımını engellemek ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yapılan otomatik plaka okuma işlemlerindeki hata payını sıfıra indirmek amacıyla "tek tip" plaka dönemine geçildi.

Bu kapsamda, kamuoyunda Avrupa Pres Plaka (APP) olarak bilinen; standart dışı yazı karakteri, kalın puntolar veya usulsüz mühür taşıyan plakaların kullanımı tamamen yasaklandı. Bakanlık, sistemin sağlıklı işlemesi adına tüm araçların yasal standartlara uyum sağlamasını zorunlu kılıyor.

Sektör temsilcileri ve yetkili basım merkezlerinden alınan bilgilere göre, bir araç plakasının noter onayı ve Şoförler Odası basım maliyeti toplamda yaklaşık 1.300 TL civarında seyrediyor. Mevcut geçiş süreci, araç sahiplerinin bu makul maliyetle yasal zemine uyum sağlamasını hedefliyor.

Ancak belirlenen son tarih olan 1 Nisan 2026'dan itibaren denetimlerde taviz verilmeyecek. Bu tarihten sonra mevzuata aykırı plaka basan, dağıtan veya kullanan işletmeci ve araç sahiplerine uygulanacak toplam cezai müeyyidelerin 140.000 TL bandına kadar yükselebileceği öngörülüyor.

HANGİ PLAKALAR 'KUSURLU' ÇIKIYOR?

Plaka basım uzmanları, vatandaşların herhangi bir cezai işlemle karşılaşmaması için şu üç kritik kriteri kontrol etmesi gerektiğini vurguluyor:

Karakter Standartı: Rakam ve harflerin kalınlığı, font yapısı ve karakterler arası boşluklar mutlaka yönetmelikte belirtilen ölçülerde olmalıdır.

Çift Mühür Gerekliliği: Plaka üzerinde hem Darphane hem de ilgili Şoförler Odası’nın resmi mühürlerinin bulunması zorunludur.

Fiziksel Kondisyon: Üzerinde vida deliği bulunan, boyası kazınmış, okunurluğu zayıflamış veya folyo kaplama yapılmış plakalar "ağır kusur" kapsamında değerlendirilerek geçersiz sayılmaktadır.

SON GÜN YOĞUNLUĞUNA DİKKAT

Süre uzatılmış olmasına rağmen birçok araç sahibinin henüz başvuru yapmadığı görülürken, plaka basım merkezleri ve noterlerde şu an için yoğunluk yaşanmıyor.

Ancak uzmanlar, işlemlerini son güne bırakan sürücülerin trafikte yapılacak denetimlerde cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor.

Yetkililer, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için araç sahiplerinin başvurularını son günleri beklemeden tamamlamasının önemine dikkat çekiyor.