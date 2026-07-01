Trafikte başka bir aracı ısrarla takip etmek, sürücüye saldırı amacıyla araçtan inmek, tehdit veya trafik güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunmak artık ağır yaptırımlarla karşılık buluyor. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında bu tür ihlallerde hem yüksek idari para cezaları hem de ehliyete el koyma gibi uygulamalar devreye giriyor.

Mevzuata göre trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabiliyor. Ayrıca sürücü belgelerine belirli sürelerle el konuluyor ve araçlar trafikten men edilebiliyor.

İSTANBUL FATİH’TE YAŞANAN OLAY ÖRNEK OLDU

Fatih ilçesinde yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan bir olayda, trafikte bir sürücünün başka bir aracı ısrarla takip ettiği, camını kırdığı ve sürücüye saldırdığı görüntüler büyük tepki çekti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede kimliği belirlenen sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve aracı trafikten men edildi.

Bu tür ihlaller yalnızca idari yaptırımlarla sınırlı kalmıyor. Olayın içeriğine göre “kasten yaralama”, “tehdit”, “hakaret” ve “mala zarar verme” gibi suçlardan adli soruşturma da açılabiliyor.