Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) eylem planı kapsamında kurulan Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM), yarın itibarıyla hizmet vermeye başlayacak. Düzenleme, trafikte tescilli 34,7 milyon araç sahibinin kaza sonrası ihbar süreçlerini kapsıyor.

34,7 MİLYON ARAÇ SAHİBİ TEK BİR NUMARA KULLANACAK

SEDDK tarafından yürütülen denetim, düzenleme ve teknoloji odaklı eylem planı çerçevesinde hayata geçirilen sistemle, kaza sonrası tazminat süreçlerinin yürütülmesi amaçlanıyor. Araç sahipleri, yarından itibaren kaza ihbarlarını doğrudan Alo 193 hattı üzerinden merkeze bildirebilecek.

Yeni modelle birlikte, kazazede bilgilerini kanunsuz yöntemlerle elde ederek vatandaşlardan "hasar takip vekaleti" talep eden yapıların engellenmesi hedefleniyor. Sistem, tazminat süreçlerinin doğrudan yetkili merci üzerinden ilerlemesini sağlayacak.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Sistemin devreye alınması öncesinde SEDDK yetkilileri ile trafik sigortası poliçesi düzenleyen sigorta şirketlerinin temsilcileri bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda eylem planının mevcut durumu ve uygulama sürecinde alınacak tedbirler ele alındı.