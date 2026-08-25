İtalya’da hazırlanan yeni Karayolu Kanunu taslağı, 85 yaş üzerindeki sürücüler için dikkat çeken düzenlemeleri beraberinde getiriyor. Henüz kesinleşmeyen taslağa göre 85 yaşını geçen sürücülere otomatik olarak bazı kısıtlamalar uygulanması planlanıyor.

Taslağa göre 85 yaşından sonraki ilk ehliyet yenilemesinde sürücüler için üç temel sınırlama getirilecek. Buna göre 85 yaşını geçenler otoyollarda araç kullanamayacak, evlerinin 100 kilometrelik yarıçapının dışına otomobille çıkamayacak ve direksiyon başında alkol sınırı sıfır olacak. 90 yaşından itibaren ise bu kurallar devam ederken ehliyetlerin geçerlilik süresi iki yıldan bir yıla indirilecek.

KISITLAMALARIN KALKMASI MÜMKÜN

Öte yandan taslak, 85 yaş üzerindeki tüm sürücülere kesin yasak getirmiyor. Kendini araç kullanmaya yeterli gören kişiler, normal sağlık kontrolü yerine yerel sağlık komisyonundan daha kapsamlı bir değerlendirme talep edebilecek. Komisyon, sürücünün sağlık durumuna göre kısıtlamaları değiştirebilecek veya tamamen kaldırabilecek. Ancak bunun için elektronik sağlık dosyasının incelenmesine izin verilmesi gerekecek.

100 KİLOMETRELİK SINIR

Düzenlemenin özellikle 100 kilometrelik sınırı İtalya’da tartışma konusu oldu. Büyük şehirlerin dışında yaşayan yaşlılar için otomobilin doktora, eczaneye veya yakınlarına ulaşmanın temel yolu olduğu belirtiliyor.

TÜRKİYE’DE BÖYLE BİR SINIRLAMA YOK

Türkiye’de ise 85 yaşını geçen sürücülere yalnızca yaşları nedeniyle 100 kilometre sınırı veya otoyol yasağı uygulanmıyor. Sürücülerin araç kullanmaya uygunluğu, yaşın yanı sıra sağlık kontrolleri üzerinden değerlendiriliyor.