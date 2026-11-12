Araçların süspansiyonuna ve alt takımına zarar verdiği gerekçesiyle Türkiye'deki sürücülerin de en büyük şikayetlerinden biri olan hız kesici kasisler, Avrupa'da yerini çok daha farklı ve psikolojik bir yönteme bırakmaya başladı.

Almanya'daki birçok şehirde belediyeler, sürücülerin hızını kesmek ve dikkati artırmak amacıyla asfaltın üzerine dev sarı noktalar çiziyor.

Sürücülerin beynini yanıltan "optik daralma" tekniği

Düsseldorf, Berlin ve Karlsruhe gibi şehirlerde hayata geçirilen bu dikkat çekici uygulamada, yola boyanan sarı ve yeşil daireler aslında sürücülere yeni bir yasak ya da ceza getirmiyor. Uygulamanın temel amacı tamamen psikolojik bir algı yaratmak.

Saksılar ve sokak mobilyalarıyla desteklenen bu renkli noktalar, sürücünün gözünde yolun olduğundan daha dar görünmesini sağlıyor. Görsel olarak daralan şeride giren sürücü ise farkında olmadan ayağını gazdan çekiyor. Böylece ara sokaklardaki transit geçişlerin azaltılması ve yayalar için daha güvenli yaşam alanları oluşturulması hedefleniyor.

Çalışma çizgileriyle karıştırılmamalı

Uzmanlar, asfalt üzerindeki bu dekoratif sarı noktaların yol çalışması (şantiye) anlamına gelen geçici sarı trafik çizgileriyle karıştırılmaması gerektiğini belirtiyor. Noktaların kendi başına bir hız sınırı yaptırımı bulunmasa da, yer aldıkları bölgelerde genellikle yaya hızı (yaklaşık 10-20 km/s) kuralları geçerli oluyor.

Gerçekten işe yarıyor mu?

Benzer bir yöntemi test eden Avusturya Trafik Güvenliği Kurumu'nun (KFV) araştırmaları, renkli yol işaretlerinin sürücülerin hızını ortalama saatte 2 ila 3 kilometre düşürdüğünü ve bu etkinin bir yıl boyunca kalıcı olduğunu ortaya koydu.

Özellikle Türkiye'deki okul önleri ve mahalle aralarında sıkça kullanılan sert plastik veya asfalt kasislerin aksine, araca zarar vermeden sürücüyü yavaşlatmayı hedefleyen bu boyama tekniğinin önümüzdeki dönemde başka ülkelerde de yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağı merak ediliyor.