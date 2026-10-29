Polis ve jandarmanın sorumluluk alanlarını kapsayan düzenleme, trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaların bir parçası olarak öne çıkıyor. Denetimlerde yalnızca belirli noktalardaki hız ölçümlerine değil, araçların iki nokta arasındaki ortalama hızına da odaklanılacak.

44 YENİ HIZ KONTROL SİSTEMİ KULLANILACAK

2027 yılı programında 44 ortalama hız ihlali tespit sisteminin kullanılması öngörülüyor. Bu sistemler, araçların belirlenen güzergaha giriş ve çıkış zamanlarını kaydederek iki nokta arasındaki ortalama hızını hesaplıyor.

Sürücü hız sınırını yalnızca kameranın bulunduğu noktada değil, kontrol edilen yol boyunca aşarsa ihlal tespit edilebiliyor. Böylece radarın önünde yavaşlayıp ardından yeniden hızlanan sürücülerin de denetlenmesi mümkün oluyor.

Sistemlerin hangi güzergahlarda kullanılacağına ilişkin ayrıntılı bir liste ise henüz açıklanmış değil.

TRAFİK DENETİMLERİ ARTIRILACAK

Yeni program kapsamında jandarmanın sorumluluk alanlarında 60 milyon, polisin sorumluluk alanlarında ise 55 milyon araç ve sürücü denetimi yapılması hedefleniyor.

Hız kontrollerinin yanı sıra trafik kazalarına neden olan ihlallere yönelik 300 özel denetim de yapılacak. Denetimlerin daha etkili yürütülmesi için ortak veri tabanlarından yararlanılacak ve Trafik Güvenliği Analiz Sistemi'ne yeni özellikler eklenecek.

Programda sürücülerin kurallara uyumunu artırmanın yanında trafik eğitimi de yer alıyor. Mobil trafik eğitim tırları aracılığıyla 75 bin öğrenciye trafik güvenliği konusunda eğitim verilmesi hedefleniyor.