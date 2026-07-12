

Trafikte kural ihlallerine yönelik denetim ve yaptırımlar her geçen gün sıkılaştırılırken, Yargıtay'ın selektör kullanımına ilişkin verdiği emsal karar dikkat çekti. Karara göre, öndeki sürücüyü baskı altına almak veya rahatsız etmek amacıyla art arda selektör yapan kişiler, yalnızca trafik cezasıyla değil, ceza hukuku kapsamında hapis cezasıyla da karşılaşabilecek.

TRAFİKTE YAPTIRIMLARIN KAPSAMI GENİŞLİYOR

Son dönemde kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama, alkollü araç kullanımı ve emniyet şeridinin usulsüz kullanımı gibi ihlallere yönelik cezalar artırılırken, araç ekipmanlarının kullanımına ilişkin hukuki değerlendirmeler de önem kazandı. Bu kapsamda, selektörün sürücüyü uyarmanın ötesine geçerek taciz amacıyla kullanılması da cezai yaptırım doğurabilecek davranışlar arasında gösterildi.

YARGITAY: TACİZ BOYUTUNA ULAŞAN SELEKTÖR SUÇ OLUŞTURABİLİR

Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin emsal niteliğindeki kararında, trafikte öndeki aracı sürekli selektör yaparak rahatsız eden sürücünün eyleminin Türk Ceza Kanunu kapsamında "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçu olarak değerlendirilebileceği vurgulandı.

Kararda, özellikle takip mesafesini tehlikeli seviyeye kadar düşürerek peş peşe selektör yapılmasının, basit bir uyarı olmaktan çıkıp sürücü üzerinde baskı oluşturan ve hukuken suç teşkil edebilecek bir davranış haline gelebileceği ifade edildi.

HAPİS CEZASI GÜNDEME GELEBİLİR

Yargıtay'ın ortaya koyduğu içtihada göre, bu şekilde hareket eden sürücüler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 123. maddesi kapsamında adli işlem yapılabilecek.

Mahkemenin, eylemin "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçunu oluşturduğuna karar vermesi halinde ise ilgili sürücüler 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.