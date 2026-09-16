Trafik sıkışıklığı, özellikle yoğun saatlerde sürücüler için yolculuğu çekilmez hale getirebiliyor. Saatlerce araç kuyruğunda beklemek yerine trafiğin üzerinden geçmeyi mümkün kılan sıra dışı bir SUV ise bu soruna oldukça farklı bir çözüm getiriyor. Supercar Blondie'nin aktardığı bilgilere göre, 2017 yılında Jeep Grand Cherokee temel alınarak geliştirilen Hum Rider, trafikte önündeki araçların arasından ilerlemek yerine adeta üzerlerinden geçebilecek şekilde tasarlandı.

ARACI HAVAYA KALDIRAN HİDROLİK SİSTEM

Hum Rider'ın en dikkat çekici özelliği, gövdeyi yaklaşık 2,7 metre yüksekliğe kaldırabilen hidrolik süspansiyon sistemi. Bir düğmeye basıldığında aracın alt bölümünden hidrolik kollar çıkıyor, tekerlekler yana doğru açılıyor ve SUV'nin gövdesi yükseliyor. Bu sistem aynı zamanda aracın dingil mesafesinin de genişlemesini sağlıyor. Normal sürüşe geçildiğinde ise hidrolik mekanizma yeniden kapanarak araç daha alçak ve kompakt hale geliyor.

90 METREDEN FAZLA HİDROLİK BORU KULLANILDI

Hum Rider'ın sıra dışı mekanizmasının çalışması için araçta 90 metreden fazla hidrolik boru bulunuyor. Sisteme gerekli enerjiyi ise bir Honda benzinli jeneratör sağlıyor. Yapılan kapsamlı değişiklikler aracın ağırlığını da önemli ölçüde artırmış durumda. Hum Rider'ın boş ağırlığı yaklaşık 3.850 kilograma ulaşırken bu değer, standart bir Jeep Grand Cherokee'nin ağırlığının iki katından fazlasına denk geliyor.

Ek yükü ve hidrolik sistemin oluşturduğu farklı çalışma koşullarını karşılayabilmesi için SUV'ye ağır hizmet tipi kamyon lastikleri de takıldı.

SÜRÜCÜ İÇİN KAMERA SİSTEMİ EKLENDİ

Aracın yükselmesiyle birlikte sürücünün görüş açısıyla ilgili yeni bir sorun ortaya çıktı. Araç havaya kaldırıldığında sürücünün aşağıdaki bölgeyi doğrudan pencereden görmesi mümkün değildi. Bu nedenle Hum Rider'a aracın alt kısmını izleyen dört kamera yerleştirildi. Kameralardan alınan görüntüler kabin içerisindeki ekranlara aktarılıyor. Böylece sürücü, yükseltilmiş konumdayken aracın çevresinde ve altında meydana gelenleri ekranlardan takip edebiliyor.

SADECE BİR ADET ÜRETİLDİ

Hum Rider, seri üretime geçirilmek amacıyla geliştirilmiş bir otomobil değildi. Araç, Verizon'ın Hum bağlantılı araç hizmetinin tanıtımı için 2017 yılında hazırlanan özel bir gösteri aracı olarak üretildi. Sıra dışı tasarımı ve hidrolik sistemiyle dikkat çeken Hum Rider'dan yalnızca bir adet üretildi.