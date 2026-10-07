Rusya merkezli Netvision, trafik akışındaki ihlallerin yanı sıra çeşitli borçları bulunan kişilerin tespit edilmesini sağlayan yapay zeka destekli yeni bir sistem geliştirdi. “Garpun” adı verilen yazılım ve donanım sistemi, araç plakalarını farklı kamu kurumlarının veri tabanlarıyla otomatik olarak karşılaştırıyor.

Sistem, trafikte seyreden araçların plakalarını Federal İcra Dairesi (FSSP) ile Trafik Polisi'nin kayıtları üzerinden kontrol ediyor. Bu yöntemle nafaka ve trafik cezası borcu bulunanların yanı sıra konut ve kamu hizmetleri faturalarını ödemeyen kişiler de tespit edilebiliyor.

YAPAY ZEKA GÖREVLİYE SİNYAL GÖNDERİYOR

Netvision'ın açıklamasına göre yapay zeka, trafik akışı içerisindeki aranan kişileri otomatik olarak belirliyor. Şüpheli bir araç ya da kişi tespit edildiğinde sistem sorumlu görevliye bildirim gönderiyor. Görevli de gerekli işlemleri başlatarak kişinin gözaltına alınması ve borcun tahsil edilmesi için süreci başlatabiliyor.

ZOR HAVA KOŞULLARINDA DA ÇALIŞABİLİYOR

Tamamen Rusya'da geliştirilen “Garpun” sistemi, farklı iklim koşullarında kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Sistem, eksi 30 ile artı 60 derece arasındaki sıcaklıklarda çalışabiliyor. Yağmur ve kar gibi olumsuz hava koşullarında da görev yapabilecek özelliklere sahip.

Sistem şu anda Rusya'nın Altay bölgesinde kullanılmaya başlandı. Netvision, teknolojinin 2026-2027 yıllarında ülkenin diğer bölgelerinde de devreye alınabileceğini açıkladı.