Meclis'te kabul edildikten sonra yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu'ndaki değişiklikler için son günler....

Trafikte ağır cezaları da öngören düzenlemeye göre, "APP plaka" olarak bilinen ve "standart dışı plaka" ve fabrika çıkışında bulunmayan hoparlör, amfi, multimedya ekranı gibi ilaveler yasak kapsamına alındı.

Kanun'la getirilen düzenlemenin, araçlarda başkalarını rahatsız edecek şekilde müzik dinlenmesi durumunda 3 bin lira para cezasını öngörülüyor.

Araca sonradan eklenen ve orijinalinde bulunmayan ses ve görüntü sistemleri için ise 21 bin liraya kadar ceza kesilebilecek.

Ayrıca bu tür ihlallerde araçların trafikten men edilmeside söz konusu olabilecek.

Kamuoyunda “APP plaka” olarak bilinen standart dışı plakalarla birlikte, araçlara sonradan takılan bu sistemlerin de mevzuata uygun hale getirilmesi için 1 Nisan 2026’ya kadar süre tanındı.