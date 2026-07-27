İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde dün saat 20.00 sıralarında iki grup arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada Mert B. (26) sırtından, Enes Furkan Y. (27) bacağından, Bora S. (27) baldırından ve Atakan K. (26) ise kalçasından yaralandı.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kavgayı sonlandırmak ve tarafları ayırmak amacıyla havaya ateş açtı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mert B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ayrıca Mert B.'nin 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Uyuşturucu madde kullanmak' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından toplam 3 kaydı bulunduğu tespit edildi.

BEYOĞLU'NDA DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDILAR

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin olay yerine 34 PFM 90 plakalı otomobille geldiklerini belirledi. Şüphelileri yakalamak amacıyla Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi. İkamette bulunan ve olaya karıştıkları belirlenen Eyüp Ö. (65), Senem Ö. (61) ve Haydar Ö. (35) gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan Eyüp Ö.'nün (65) 22, Senem Ö.'nün 19, Haydar Ö.'nün ise 26 suç kaydı olduğu anlaşıldı. İncelemelerde otomobil sürücüsü olan Eyüp Ö.'nün (21) ise kavgada bıçağı kullanan kişi olduğu ve 'Yankesicilik', 'Açıktan hırsızlık', 'Uyuşturucu madde kullanmak' gibi suçlardan toplam 19 kaydının bulunduğu saptandı. Firari şüpheli Eyüp Ö.'yü (21) yakalama çalışmaları devam ediyor.