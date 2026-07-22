Olay 5 Temmuz’da Refet Bele Mahallesi’nde meydana geldi. Motosikletiyle damacana su teslimatı yapan Muammer Akduman (25) ile otomobil sürücüsü Y.Y. arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen Y.Y., iddiaya göre Akduman’ı darbetti. 180 BİN TL CEZA KESİLDİ Olay çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ikili arasında tartışma çıktıktan sonra Y.Y.’nin aracından inip Akduman’a saldırdığı anlar yer aldı. Akduman’ın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Y.Y. gözaltına alındı. Sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulanırken sürücü belgesi de 60 gün süreyle geri alındı. Otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

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