İstanbul genelinde Ramazan Bayramı'nın son gününde trafik yoğunluğu alışılmışın aksine dün gece saatlerinde de devam etti. Bayram tatilini şehir dışında veya akraba ziyaretlerinde geçirenlerin dönüş yoluna geçmesiyle birlikte ana arterlerde araç kuyrukları oluştu.
15 TEMMUZ ŞEHİTİLER KÖPRÜSÜ KİLİTLENDİ
Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yollarında trafik akışı durma noktasına geldi. Yağışlı havanın da etkisiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, köprü girişlerinde kilometrelerce uzayan araç kuyrukları dikkat çekti.
YOĞUNLUK YÜZDE 60'I AŞTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre, normal şartlarda sakinlemesi beklenen gece saatlerinde trafik yoğunluk haritası yüzde 62 seviyesini gösterdi. Gündüz saatlerindeki yoğunluktan kaçmak için geceyi tercih eden sürücüler de trafikte beklemek zorunda kaldı.