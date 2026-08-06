Gönen'de Doğukan Ada idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Beyoluk Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Yapılan kontrollerde Zeynep Uzun ve Esra Bayram Ada'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada, sürücü ile traktörün sepetindeki Z.U, A.A.A. ve S.E. de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zeynep Uzun ve Esra Bayram Ada'nın cenazesi de aynı hastanenin morguna gönderildi.

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