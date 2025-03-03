Uşak'ın Muharremşah Mahallesi'nde park halindeki bir traktörün bazı metal parçalarının çalındığı tespit edildi. Aracının parçalarının çalındığını fark eden traktör sahibi, durumu hemen jandarmaya bildirdi.
Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında hırsızlık olayına karışan 4 şüpheliyi tespit etti. Yapılan operasyon sonucunda şüpheliler gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, çalınan traktör parçaları, şüphelilerin sakladığı ikametten ele geçirilerek, sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.