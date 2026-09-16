Motorin rekordan rekora koşarken son zamla 95 lirayı aştı, birçok ilde litre fiyatı 100 liraya dayandı. Dağıtım şirketine göre küçük değişiklik gösterebilmekle birlikte Hakkari’de bir litre motorinin fiyatı 98 lira 40 kuruşa çıktı. Üç büyükşehirden Ankara’da 96 lira 69 kuruşa, İstanbul’da 95 lira 59 kuruşa ve İzmir’de 96 lira 98 kuruşa yükseldi. Antalya, büyükşehirler içinde 98 lira 4 kuruş ile en pahalı motorini satıyor. Motorin fiyatları zincirleme zam dalgasına da yol açacak. Gelişmelere bağlı olarak bu hafta 100 lira sınırının ulaşması ihtimali de masada duruyor. Maliyetleri rekora koşan üretici de başı ellerinin arasında ne yapacağını düşünüyor.

Yozgat’ta Biçerdöver sahibi emekli öğretmen Gültekin Arslan, aynı zamanda çiftçilik yaptığını belirterek, içinde bulunduğu durumu şöyle özetledi: “Çiftçilikten çok güzel paralar kazandım. Yıllarca pancar ektim. Fakat artık yerimde sayıyorum. Hatta geri gidiyorum. Geçen yıl en güzel tarlamı sattım, borcumu kapatabilmek için, faizini kapatabilmek, bankaya düşmemek için.”

“YETER ARTIK, BIKTIK”

Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki bir çiftçi, tarlayı sürerken traktörünün tarlada kaldığını söyledi: “Zam geldi, yine zam geldi. Traktör tarlada kaldı, arkadaşımı aradım, gelirse deposundan mazot çekeceğiz, götürüp beraber hortumla birbirine aktarıp traktörü eve getireceğim. Bunun sonu uçurum oldu, uçurum. Ne olacak bu çiftçinin hali?”

Bir vatandaş, aracının deposunu 4 bin liraya doldurduğunu belirterek, “Bu ne olacak böyle? Her şeye zam. Markete gidemiyoruz” diye konuştu.

Bir çiftçi, “Zamla yatıp zamla kalkıyoruz. Kontağı kapatıp yatacağız artık” diye konuştu. Bir başka

vatandaş da “Durduracağız arabayı, kontağı kapatacağız. Arabaya binmek yok, motora binmek yok”

ifadelerini kullandı.

Cebimize giren depoya gidiyor

Isparta’da 97.95 liraya çıkan motorin fiyatına vatandaş isyan etti. Sektör temsilcileri de akaryakıt maliyetlerinin bütçelerini olumsuz etkilediğini söyledi. Son zam, çekici ve nakliye sektöründe faaliyet gösteren esnafın maliyetini de katladı. “Cebimize giren depoya gidiyor” diyen Ömer Taşçeken, araç kullanmayı bırakacağını söyledi. Çekici hizmeti veren Sefa P., bu zamlardan bıktıklarını belirtirken nakliyecilikle uğraşan Metin Şenkaya da “Benim TIR’ım var. 25 bin liraya doldurduğum depo şimdi 40 bin liraya zor doluyor. Ben bununla 3 sefer 5 sefer yol yapayım da mazot paramı ancak çıkarayım” diye konuştu.