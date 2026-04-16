İrlanda Tarım Bakanı (Devlet Sekreteri) Michael Healy-Rae, fahiş yakıt fiyatlarına karşı eylem yapan çiftçiler ve kamyon şoförleriyle bir barda yaptığı görüşmenin ardından istifasını açıkladı. Başbakan Micheál Martin hükümetine desteğini çeken Healy-Rae, canlı yayında muhalefet sıralarına geçerek Dublin’deki siyasi dengeleri altüst etti.

"BAŞBAKAN HALKI DİNLEMELİYDİ"

Her zaman taktığı kendine özgü geleneksel şapkasıyla tanınan Michael Healy-Rae, istifa kararını Kerry bölgesindeki bir barda seçmenleriyle dertleştiği pazartesi gecesi aldığını açıkladı.

Parlamentoda sessizliği bozan Healy-Rae, "Traktör sürücüleriyle, kamyon şoförleriyle, dürüst işçilerle görüştüm. İnsanlar dizel fiyatları yüzünden ağlıyordu. Başbakan onları dinlemeliydi" sözleriyle hükümeti merhametsizlikle suçladı.

Başbakan Micheál Martin hükümeti, parlamentodaki güvensizlik oylamasını 92'ye karşı 78 oyla kazanmayı başarmış olsa da, bağımsız milletvekillerinin desteğiyle ayakta duran koalisyon büyük bir yara aldı.

Michael Healy-Rae, istifasının ardından meclis binasında yürüyerek muhalefet kanadında zaten oturmakta olan ağabeyi Danny Healy-Rae’nin yanına geçti. Bu hamle, hükümetin kırsal kesimdeki kalelerinden birini kaybetmesi olarak yorumlanıyor.

"DÜRÜST İNSANLAR HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI"

Healy-Rae, hükümetin halktan koptuğunu iddia ederek sert eleştirilerde bulundu. "Hükümetin halkı hayal kırıklığına uğrattığına inanıyorum. Bu yüzden Devlet Sekreterliği görevimden derhal istifa ediyorum" diyen Bakan, İrlanda siyasi tarihinin en "renkli" ve radikal kopuşlarından birine imza attı.

İRLANDA'YI ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Yakıt fiyatlarına karşı bir haftadır süren protestolar, sadece yolları değil, siyasi koridorları da tıkamış durumda. Bağımsız milletvekillerinin desteğine muhtaç olan merkez sağ hükümet için Healy-Rae’nin gidişi, diğer bağımsız vekiller arasında bir domino etkisi yaratabilir. Dublin kulislerinde, bu istifanın erken bir genel seçimi tetikleyip tetiklemeyeceği tartışılıyor.