Ankara’nın Haymana ilçesine bağlı Gedik Mahallesi’nde yürekleri dağlayan bir kaza meydana geldi. Tarlada ekim çalışması yapıldığı esnada babasıyla birlikte traktörde bulunan 12 yaşındaki Ayşegül Güleşci, dengesini kaybederek hareket halindeki traktörden aşağı düştü. MİBZERİN ALTINDA KALARAK AĞIR YARALANDI Traktörün arkasına bağlı tohum ekim makinesinin (mibzer) altında kalan talihsiz çocuk ağır şekilde yaralandı. Yaşanan feci olayın ardından panikleyen baba, yaralı kızını zaman kaybetmeden otomobille derhal Haymana Devlet Hastanesi’ne ulaştırdı. TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI Hastanede acil servise alınan 12 yaşındaki Ayşegül Güleşci, sağlık ekiplerinin ve doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Acı haber ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Küçük Ayşegül’ün cansız bedeni, yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi işlemleri tamamlanmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.

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