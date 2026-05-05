Kayseri’de uzun yıllar devlet hastanelerinde görev yapan ve günde yüzlerce hastayı muayene eden emekli doktor Şeref Güven, 2010 yılında meyve yetiştiriciliğine yöneldi. Tarım konusunda hiçbir deneyimi olmamasına rağmen kararlılığını koruyan Güven, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kiraladığı 100 hektarlık kıraç araziyi iyileştirerek üretime ilk adımını attı.

"ZİHNİ DİNLENDİREN BİR YORGUNLUK"

Meslek hayatı boyunca yoğun tempo ve stres altında çalışan Güven, toprakla uğraşmanın kendisini yenilediğini belirtiyor. Doktorluk ile çiftçiliği karşılaştıran Güven, mesleğinde daha çok zihinsel yorgunluk yaşadığını, tarımda ise bedenen yorulsa da zihinsel olarak rahatladığını ifade ediyor. Üretmenin ve somut bir sonuç ortaya koymanın kendisi için çok değerli olduğunu dile getiriyor.

15 BİN AĞAÇLIK DEV BADEM BAHÇESİ

2011 yılında dikilen 'ferragnes' ve 'ferraduel' türü fidanlar, Güven’in titiz çalışmasıyla zamanla geniş bir üretim alanına dönüştü. Bugün yaklaşık 15 bin ağaca ulaşan bahçede, 5’inci ve 6’ncı yıllardan itibaren ürün alınmaya başlandı.

Atıl durumdaki bozuk orman sahasını yeşerten emekli doktor, yerli bademin lezzeti sayesinde pazar konusunda hiç sıkıntı yaşamadığını belirtiyor.

YENİDEN DOKTORLUĞA DÖNEBİLİRİM

Çiftçiliği severek sürdürse de mesleğiyle bağını koparmayan Güven, badem üretimini tamamen oturttuktan sonra yeniden hekimliğe dönmeyi düşündüğünü belirtiyor.

Şehirde büyümesine rağmen koca bir bozkırı yeşile boyayan doktor, "Şimdiki aklım olsa belki bu kadar büyük bir işe girmezdim ama ortaya çıkan sonuçtan çok memnunum" diyerek girişimci ruhunu ortaya koyuyor.