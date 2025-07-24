Bilecik’te 4 gündür süren orman yangını rüzgarın etkisiyle bölgeye yayılırken, alevler Bursa Yenişehir ve İznik sınırına kadar dayandı. İznikli çifTçiler birlik olup yangına müdahale etmeye gittiler. Yolda çekilen görüntülerde kameraya insanlık konvoyu yansıdı.
SEFERBER OLDULAR
Yangın haberini alan İznik köylüleri, ellerindeki su tankerlerini traktörlerine bağlayarak konvoy halinde Osmaneli kırsalına doğru yola çıktı. Savaşa gider gibi seferber olan çiftçiler, itfaiye, orman bölge ve jandarma ekiplerine sağladıkları lojistik destekle alevlerin kontrol altına alınmasında kritik rol oynadı. Çiftçilerin bu özverili mücadelesi, cep telefonu kameralarına yansırken, görüntüler vatandaşların büyük takdirini topladı.