Belçika sınırında tarlasını süren bir çiftçi, traktörünün geçişini engelleyen sınır taşını sökerek 2,29 metre Fransa topraklarının içine taşıdı. Bu müdahaleyle iki ülke arasındaki uluslararası sınır fiilen değişti ve Belçika toprakları genişlerken Fransa küçüldü.

TARİHİ TAŞI SÖKÜP SINIRLARI DEĞİŞTİRDİ

Belçika'nın Erquelinnes ve Fransa'nın Bousignies-sur-Roc bölgeleri arasındaki sınır hattında Mayıs 2021'de yaşanan durum, çiftçinin tarlasını sürmesi sırasında meydana geldi. Belçikalı çiftçi, 1819 yılında iki ülke arasındaki sınırı belirlemek için dikilen taş bloğun traktörünün yolunu kapattığını fark etti. Geçiş alanını açmak isteyen çiftçi, tarihi taşı yerinden sökerek Fransa tarafına doğru 2,29 metre içeriye kaydırdı.

SINIRIN DEĞİŞTİĞİ NASIL ANLAŞILDI?

Sınır hattındaki bu fiziki değişiklik, bölgedeki ormanda yürüyüş yapan yerel bir tarih meraklısı tarafından tespit edildi. Taşın konumunun değiştiğini gören tarih meraklısı, sınır çizgisinin kaydığını fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Yapılan kontrollerde Belçika sınırının 2,29 metre genişlediği görüldü.

İki ülke arasındaki sınırı değiştiren bu durum, yetkililer tarafından diplomatik bir krize dönüştürülmedi. Belçika ve Fransa'daki ilgili yerleşim yerlerinin belediye başkanları, yaşananları esprili bir dille karşıladı. Belediye başkanları, çiftçiden tarihi sınır taşını yeniden eski yerine koymasını istedi.