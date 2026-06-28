Karadeniz kıyısında yer alan Tekirdağ'ın Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçelerinde, elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girişler geçici olarak durduruldu. Suda boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla her iki ilçenin mülki idare amirlikleri tarafından vatandaşlara yönelik resmi uyarılar yapıldı.

TEKİRDAĞ VALİLİĞİNDEN BİR GÜNLÜK YASAK KARARI

Tekirdağ Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartlarının risk oluşturduğu belirtildi. Açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ilçemiz sınırları içerisinde 28 Haziran 2026 Pazar günü 1 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

VİZE'DEKİ TÜM PLAJLARDA DENİZE GİRİŞLER DURDURULDU

Kırklareli’nin Vize Kaymakamlığı da benzer gerekçelerle ilçe genelindeki tüm plajları kapsayan bir yasak kararı aldı. Kaymakamlık tarafından yapılan kamuoyu duyurusunda, "Saygıdeğer vatandaşlarımız, olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 28 Haziran 2026 Pazar günü Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" denilerek vatandaşların kurallara uyması istendi.