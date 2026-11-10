Kaza, yerel saatle 07.00 sıralarında Trakya Otoyolu'nun Yambol kenti mevkisinde bulunan Zimnitsa Kavşağı çevresinde gerçekleşti. Görüş mesafesini sıfıra indiren sis tabakası nedeniyle art arda yaşanan çarpışmalara yaklaşık 70 aracın karıştığı bildirildi.

10'DAN FAZLA CAN KAYBI, 16 YARALI

Olay yerine ilişkin açıklamalarda bulunan Sliven Valisi Mihail Kasherov, ilk belirlemelere göre kazalarda 10'dan fazla kişinin olay yerinde ve kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdiğini, 16 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Çarpışmanın şiddetiyle çok sayıda araç hurda yığınına dönerken, otoyol her iki istikamette de araç geçişine tamamen kapatıldı.

ACİL UYARI SİSTEMİ DEVREYE ALINDI

Bölgede trafik akışının tamamen durması üzerine Yambol ve çevresindeki sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirmek amacıyla ulusal "BG-ALERT" acil uyarı sistemi faaliyete geçirildi. Olay yerine Yambol, Sliven ve Burgaz illerinden çok sayıda ambulans, 14 itfaiye ekibi ve bir sağlık helikopteri sevk edildi.

SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN "SPARTAN" UÇAĞI

Yaralıların hastanelere nakli ve acil müdahaleler için Bulgaristan Savunma Bakanlığı da harekete geçti. Bakanlık, durumu ağır olan yaralıların tam teşekküllü sağlık merkezlerine sevkiyatını sağlamak amacıyla "Spartan" tipi askeri kargo uçağının Burgaz'a sevk edildiğini açıkladı. Polis ve kurtarma ekiplerinin otoyoldaki enkaz kaldırma ve güvenlik çalışmaları sürüyor.