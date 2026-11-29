Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tramvay durağında bekleyen bir kadının darbedildiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, 27 Kasım günü saat 13.00 sıralarında İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi’nde bulunan tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, durakta bekleyen kadının yanına koşarak yaklaşan bir erkek şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle kadına saldırdı.

ELİNDEN KURTULUP UZAKLAŞTI

Şüphelinin kolundan tutarak alıkoymaya ve darbetmeye çalıştığı kadın, kendisini savunarak saldırgandan kurtulmaya çalıştı. Bir süre devam eden arbedenin ardından şüphelinin elinden kurtulmayı başaran kadın, hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan saldırıda darbedilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

İhbar üzerine çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin durakta bekleyen kadına koşarak yaklaştığı ve darbettiği anlar yer aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.