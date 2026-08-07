Olay, Fatih ilçesi Mimar Hayrettin Mahallesi Sinekli Medrese Sokak'ta 5 Ağustos Çarşamba günü yaşandı. İddiaya göre, tramvayda yolculardan birinin telefonunu çalan şüpheli, olay yerinden kaçarak ara sokağa girdi.

Şüpheliyi takip eden esnaf, şüpheliyi durdurmak için çelme taktı. Olay yerine gelen Fatih Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlisi Burhan Yavuz ise elindeki süpürgeyle şüpheliye vurdu. Şüpheli, bu müdahalelere rağmen kaçmayı başararak kayıplara karıştı.

ESNAF ÇELME TAKTI, TEMİZLİK GÖREVLİSİ SÜPÜRGEYLE MÜDAHALE ETTİ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin koşarak sokağa girdiği ve esnaf ile temizlik görevlisinin onu engellemeye çalıştığı anlar net bir şekilde kaydedildi. Müdahale sırasında şüphelinin eli ve beline dokunulduğu görüldü.

Temizlik görevlisi Burhan Yavuz, yaşananları şöyle anlattı: 'Sabah saatlerinde temizlik yaparken sesler geldi. Yakalayın, hırsız diye. Adam bize doğru koşmaya başladı. Esnaf çelme taktı, bende önünde durdum. Ani refleks ile süpürgeyi kafasına vurdum. Hafif bir afalladıktan sonra kaçtı. Elini, beline atınca üzerinde bir şey olur diye çekildim.'