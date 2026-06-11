İstanbul Eyüpsultan'da T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında dün öğle saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Seyir halindeki tramvayda yolculuk yapan bir kişinin, 17 yaşlarında olduğu öğrenilen bir kız çocuğunu taciz ettiği iddia edildi. Durumu fark eden diğer yolcular, şüpheliye anında müdahalede bulunarak kişiyi darbetmeye başladı.

DEMİRKAPI DURAĞINDA GÜVENLİĞE TESLİM EDİLDİ

Tramvay içinde yaşanan gerginliğin ardından şüpheli, Eyüpsultan Demirkapı durağında araçtan indirildi. Vatandaşlar tarafından duraktaki güvenlik görevlilerine teslim edilen şüpheli için emniyet güçlerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak işlemleri için polis merkezine götürdü.

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Tramvay vagonunun içerisinde yolcular ile şüpheli arasında yaşananlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bazı yolcuların şüpheliye yönelik olarak "O senin evladın yaşında, o daha ufacık bir çocuk" ifadelerini kullanarak tepki gösterdiği anlar yer aldı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.