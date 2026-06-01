Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle'nin Osimhen'le ilgili açıklamaları gündem olmuştu. Osimhen'in milli davet almamasını değerlendiren Chelle "Victor Osimhen'in takımdan ayrılma ve kulüp değiştirme durumu var. Kafası tamamen burada olmayacaksa maça çıkmasındansa evinde kalmasını tercih ederim." ifadelerini kullanarak ayrılık iddialarını gündeme getirdi.

Osimhen'in transfer görüşmeleri yaptığına yönelik iddialar kuvvetlenirken yıldız oyuncu, bambaşka bir yerden çıktı. Dünyaca ünlü rap yıldızı Kanye West, Türkiye'deki ilk konserini Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda verdi. 118 bin biletli katılımcı ile tarihin en yüksek katılımlı stadyum konseri gerçekleşirken, yurt dışından da yoğun ilgi gören organizasyona sanat ve magazin dünyasından da çok sayıda ünlü isim katıldı. Gecenin bir diğer sürpriz ismi ise Galatasaray'ın dünyaca ünlü Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen oldu.

Galatasaray yönetimine resmi bir transfer teklif gelmediği ve Cheslea'nin ilgi gösterdiği Osimhen için sarı-kırmızılıların 150 milyon Euro bonservis beklediği öğrenildi.