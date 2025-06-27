Süper Lig’de transfer dönemi hızlı başladı… Kulüpler yaptıkları transferlerle kadrosunu güçlendirmeye çalışıp yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor… Son şampiyon Galatasaray transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaparken Bayern Münih’ten Sane’yi kadrosuna katarak dünyada ses getirmeyi başardı. Trabzonspor ise eski golcüsü Onuachu'yu kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirdi. Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yapacağı transferlere çevrildi. İşte 2025 / 2026 yaz transfer döneminde atılan tüm imzalar…
Onuachu - Southampton > Trabzonspor
Trabzonspor eski golcusü Onuachu'yu tekrar kadrosuna kattı. 2.01'lik Nijeryalı oyuncu 2023-24 sezonunda kiralık olarak bordo mavililerde forma giymişti.
Onur Bulut - Beşiktaş > Başakşehir
Son olarak Beşiktaş forması giyen Onur Bulut İstanbul ekibi Başakşehir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Wagner Pina - Estroril > Trabzonspor
Trabzonspor, Estoril forması giyen sağ bek Wagner Pina’yı kadrosuna kattığını açıkladı. 23 yaşındaki oyuncu ile yapılan anlaşma 4 yıllık.
Aleksandar Jovanovic - Partizan > Kocaelispor
Kocaelispor, Partizan'ın 32 yaşındaki kalecisi Aleksandar Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Furkan Orak - Esenler Erokspor > Rizespor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Esenler Erokspor'dan 24 yaşındaki Furkan Orak'ı transfer etti.
Kubilay Kanatsızkuş - Göztepe > Kasımpaşa
Son olarak Göztepe'de forma giyen Kubilay Kanatsızkuş, Kasımpaşa'ya transfer oldu. Anşlaşmanın süresi 2 yıllık.
Arda Okan Kurtulan - Adana Demirspor > Göztepe
Göztepe, son olarak Adana Demirspor forması giyen Arda Okan Kurtulan ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Leroy Sane - Bayern Münih > Galatasaray
Galatasaray, Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Leroy Sane'yi 3 yıllığına kadrosuna kattı.
Logi Tomasson - Strmsgodset > Samsunspor
Samsunspor, İzlandalı sol bek Logi Tomasson'u renklerine bağladı. 25 yaşındaki oyuncu kırmızı-beyazlılarla 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
İbrahim Kaya - Bandırmaspor > Alanyaspor
Corendon Alanyaspor, Trendyol 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu İbrahim Kaya'yı kadrosuna kattı.