Sporting forması giyen İsveçli yıldız Viktor Gyökeres, yeni takımı için sevgilisi Ines Aguiar da gözden çıkardı. Ünlü futbolcu Portekiz'le hiçbir bağının kalmasını istemediği söyleniyor.

TRANSFER İÇİN ÇARPICI HAMLE

Uzun süredir adı İngiltere Premier Lig ekibi Arseal ila anılan Viktor Gyökeres, transfer olmak için çarpıcı bir hamlede bulundu.

PORTEKİZ'DE DAİR HİÇBİR BAĞ İSTEMİYOR

Guia TV'de yer alan habere göre; Portekiz'le olan tüm bağlarını koparmak isteyen Gyökeres, Arsenal transferi için Ines Aguiar'ı da terk etti.

SEVGİLİSİNİ TERK ETTİ

Sevgilisinden ayrılan İsveçli golcünün yalnızca transferine odaklanmak istediği ve kararı da bundan dolayı aldığı belirtildi. Bu karar sonrası ikilini yaz tatilini ayrı ülkelerde geçirdiği de ortaya çıktı.

İki sezondur Sporting'de oynayan yıldız forvet, bu sezon 52 maçta görev alarak 54 attı,12 asist yaptı. Toplada ise 66 golle sezonu kapattı.