Bayern Münih'in 15 Ağustos Cumartesi günü RB Leipzig ile oynadığı hazırlık maçında sahada 17 dakika kalan ve sıcaklık yüzünden baygınlık geçiren Jamal Musiala, bugün takımının Heidenheim ile oynadığı mücadelede 8 dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Karşılaşmanın 61'inci dakikasında Saibari'nin yerine giren Musiala, 69'da ufak bir baygınlık geçirdi ve yerini Cassiano Kiala'ya bıraktı.

GAZETECİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Alman yıldız ile ilgili Türkiye'de yapılan bir haber, gazeteci Burhan Can Terzi'nin gözaltına alınmasıyla sonuçlanmıştı. Galatasaray'ın Musiala ile anlaştığını yazan Terzi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan başvuru sonrası "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan" başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. İfadesi alınan Terzi, serbest bırakılmıştı.