Galatasaray, Jamal Musiala hamlesiyle büyük ses getirmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, anlaşmanın olduğuna dair çıkan haberleri yalanlarken görüşmeler devam ediyor. Cimbom, Bayern Münih’i 10 milyon Euro kiralama bedeliyle ikna edeceğine inanıyor. 23 yaşındaki Alman yıldızın menajerinden de olumlu yanıt geldiği öğrenildi. İşin en önemli kısmı ise Musiala’nın sakatlık durumu. Geçen sezon yaz döneminde PSG maçında ayak bileği kırılan 10 numara, bir yıl futbol oynayamadı.

SANE DEVREYE GİRECEK

Almanya Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nda toparlanma sürecine giren Musiala, geçtiğimiz günlerde mini bir operasyon geçirdi. Ayak bileğindeki platini alınan Alman yıldızın kariyerinde yeniden zirve yapması için Galatasaray gibi bir kulüpte oynaması kendi açısından bir avantaj. Leroy Sane’nin de Bayern’den eski takım arkadaşı için devreye girip Cimbom’un doğru adres olduğu yönünde görüşmeler yapması bekleniyor.