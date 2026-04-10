Futbol piyasasında dönen meblağların büyüklüğü her geçen gün artarken; dikkat çekici bir örnek de İsveç'ten geldi. İsveç Ligi'nin orta sıra ekiplerinden AIK Solna, 18 yaşındaki Nijeryalı yıldız adayı Zadok Yohanna için bonservis beklentisini 25 milyon euro olarak duyurdu.

DAHA 10 LİG MAÇINA BİLE ÇIKMADI

AIK'in devasa bir bedel öngördüğü futbolcusunun istatistikleri ise enteresan... 2025'in temmuz ayında profesyonel olan Yohanna, yalnızca 7 lig maçına çıktı. Genç futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı üretti. Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 500 bin euro...