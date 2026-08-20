Galatasaray, forvet hattını güçlendirmek için Leipzig ile yürüttüğü Conrad Harder görüşmelerinde beklenmedik bir engelle karşılaştı. Kulüp yönetimi, Alman ekibinden gelen yanıtla Angelino sürecindeki deneyimini hatırlamak zorunda kaldı.

Dursun Özbek yönetimi, Harder için Leipzig'e kiralık teklif sundu. Ancak Leipzig, bu teklifi reddederken geçmişteki Angelino durumunu örnek gösterdi. İddiaya göre kulüpten gelen mesajda, "Siz zamanında Angelino'yu da satın alma opsiyonuyla kiraladınız ancak opsiyonun (20 maç) hayata geçmesine 1 maç kala oynatmadınız" ifadesi yer aldı.

"MASAYA OTURABİLİRİZ"

Leipzig, Harder'ın bonservisiyle satışına açık olduğunu belirterek Galatasaray'a "İsterseniz masaya oturabiliriz" mesajını iletti. Oyuncunun Galatasaray formasını giymeye sıcak baktığı belirtilse de, yönetimin gelen mesaj sonrası diğer alternatiflere odaklanmaya başladığı kaydedildi.