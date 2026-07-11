Galatasaray’ın uzun süredir büyük bir gizlilik içinde yürüttüğü transfer operasyonunun merkezindeki ismin Federico Valverde olduğu ortaya çıktı. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, ‘Havalimanında binlerce kişi karşılayacak’ seviyede bir yıldız için düğmeye bastı. Bu vizyon doğrultusunda Victor Osimhen etkisi yapacak bir isim arayışındaki sarı-kırmızılıların listesinin ilk sırasına Real Madrid’in Uruguaylı yıldızı yazıldı.

PİYASA DEĞERİ 90 MİLYON EURO

Yönetim, 90 milyon Euro değere sahip 27 yaşındaki oyuncu için şartlar zor görünse de nabız yokluyor. Tecrübeli orta sahanın kontratı 2029’a kadar devam ediyor olsa da Real Madrid’in yeni teknik direktörü Mourinho’nun Valverde’ye bakış açısı rotayı belirleyecek. Transferin ekonomik zeminini oluşturacak formüller üzerinde çalışan sarı-kırmızılılar, ses getirecek operasyonu başarıyla sonuçlandırmayı hedefliyor.