Teknik Direktör Jose Mourinho’nun aklında hızlı, atletik, süratle sonuca giden bir F.Bahçe var. Portekizli teknik adam, idealindeki takımı kurmak için telefonun başından ayrılmıyor. Devre arasında Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Diego Carlos’un transferinde aktif rol oynayan Jose Mourinho, bu yaz da Jhon Duran’ı bitirdi, rotayı Marco Asensio, Kingsley Coman ve Evann Guessand’a çevirdi.

AL HİLAL GÖLGE EDİYOR!

Jose, Fransız sol kanat Kingsley Coman’ı da arayıp, F.Bahçe’ye gelmesini istedi. Bayern Münih 2027’ye kadar sözleşmesi olan Coman için 40 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. F.Bahçe bu parayı vermez, kiralama teklifi yaptı. Al Hilal’in de devrede olması, Kanarya’nın işini zorlaştırıyor.

TAPU 35 MİLYON EURO MU?

Nice'in Fildişili golcüsü Evan Guessand’ı da arayan Mourinho, “Seni Jhon Duran ile birlikte oynatmayı planlıyorum” dedi. Guessand bu sözler üzerine F.Bahçe’ye imza atmaya hazır hale geldi. Nice’in 35 milyon Euro seviyesinde bonservis istemesi transferin önündeki engel ama F.Bahçe bu transferde kararlı.