Transfer sezonunun flaş takımı Beşiktaş bir ismi daha kadrosuna kattı. hamle daha geldi. Siyah beyazlılar İlhan Fakılı, Kassoum Ouattara, Doğan Alemdar ve Alexander Nübel'den sonra bir transferi daha bitirdi. Siyah beyazlılar Borussia Dortmund'dan ayrılan Salih Özcan'ı transfer etti. Milli futbolcu Salih Özcan bu akşam İstanbul’a gelecek ve sözleşmeye imza atacak.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde: “Prensip anlaşmasına vardığımız serbest statüdeki milli futbolcu Salih Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul’a gelecektir. Salih Özcan’ı taşıyan uçak 23.25’te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır.”